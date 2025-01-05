Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". В то же время российские захватчики жалуются, что не могут справиться с атаками.

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Где могли иметь продвижение ВСУ в Курской области

По данным журналистов, ВСУ 5 января, как сообщают, атаковали села Бердин и Большое Солдатское в Курской области России.



Карта вероятных продвижений ВСУ в Курской области / Фото "Радио Свободы"

Стоит отметить, что российские силы в последнее время прилагали немало усилий, чтобы вытеснить украинскую армию из этого региона, где она удерживает территорию с августа 2024 года.

В то же время российские пропагандисты жалуются, что их артиллерия не справляется, а "дроны падают под действием украинских средств РЭБ". Также, как пишут россияне, во время украинских атак "были заглушены все радиочастоты и даже интернет".

Так в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" сообщили, что "украинские ДРГ" якобы заметили в самом хуторе Бердин и в округе. По словам оккупантов, вероятное наступление украинских военных в Курской области идет "очень плотными рядами". А российские операторы БпЛА "пока остаются бессильными".

Обратите внимание! Сейчас официального подтверждения от ВСУ по продвижениям в Курской области нет, поэтому важно сохранять информационную тишину и не рассказывать в сети о работе наших военных.



Помните, что информационная тишина – это не просто требование, а жизненно важная необходимость, которая помогает нашим защитникам эффективно выполнять задачи на фронте.