Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко. До этого об атаках ныли сами оккупанты в сети.

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Что происходит в Курской области сейчас

Андрей Коваленко рассказал, что в Курской области у россиян большие переживания, потому что они были атакованы на нескольких направлениях. По словам лейтенанта, это стало неожиданностью для них.

Силы обороны работают,

– лаконично резюмировал руководитель ЦПД.

О хороших новостях из Курской области написал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Россия получает то, что заслуживает.

До этого пропагандистские СМИ и "военные" писали, что ВСУ пошли в Курской области в наступление на северо-восток от Суджи в сторону Большого Солдатского. По словам оккупантов "прут они серьезно".

Кроме того, россияне писали о тяжелых боях вблизи населенного пункта Бердин в Курской области. Оккупанты отмечали, что "не исключается, что ВСУ попытаются начать наступление и на других направлениях" в этом регионе страны-агрессора.

Россияне плачутся из-за начала наступления ВСУ в Курской области / Фото из соцсетей и телеграм-канала "Бавовна"

Также пропагандисты писали об "активной работе РЭБ" со стороны украинских военных и "атаке беспилотниками". К тому же оккупанты отметили, что в темное время суток ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги, а также наши бойцы активно применяют ракеты, поддерживая наступательные действия.

Кое-где российские "военные" писали и о "высадке украинского десанта" в Курской области. Также там имеются большие колонны техники.

К слову, Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 января рассказал, что ВСУ за 2 дня в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. По словам украинского лидера, эти потери являются ощутимыми для врага.