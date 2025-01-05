Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка. До цього про атаки скиглили самі окупанти у мережі.
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Що відбувається у Курській області зараз
Андрій Коваленко розповів, що в Курській області у росіян великі переживання, бо вони були атаковані на кількох напрямках. За словами лейтенанта, це стало несподіванкою для них.
Сили оборони працюють,
– лаконічно резюмував керівник ЦПД.