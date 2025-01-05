Минобороны России в свою очередь уже отреагировало на эту информацию и поспешило оправдываться. Об этом сообщаетесть 24 Канал со ссылкой на вражеское оборонное ведомство.

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Как отреагировали в России на наступление

Министерство обороны России наступление украинских войск не признало и назвало успех Сил обороны лишь "контратакой для приостановления наступления" оккупантов. Отмечается, что произошло это якобы в 09:00 5 января.

Согласно обнародованной информации, ВСУ якобы привлекли для этого штурмовую группу в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин.

В то же время интересно, что российские военные признают, что украинским военным удалось захватить вышеупомянутый населенный пункт. Силы обороны новые колонны бронетехники с пехотой и стремятся расширить зону контроля.

Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин,

– утверждают в российском минобороны.

К слову, незадолго до этого в ЦПД рассказали, что в Курской области у россиян большие проблемы, потому что они были атакованы на нескольких направлениях. Также пропагандисты писали об активной работе РЭБ со стороны украинских военных и атаку БпЛА.