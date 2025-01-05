Міноборони Росії своєю чергою вже відреагувало на цю інформацію і поспішило виправдовуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вороже оборонне відомство.

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Як відреагували у Росії на наступ

Міністерство оборони Росії наступ українських військ не визнало та назвало успіх Сил оборони лише "контратакою для призупинення наступу" окупантів. Зазначається, що сталося це нібито о 09:00 5 січня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ЗСУ буцімто залучили для цього штурмову групу у складі двох танків, машини розгородження та 12 бойових броньованих машин з десантом у напрямку хутора Бердін.

Водночас цікаво, що російські воєнкори визнають, що українським військовим вдалося захопити вищезгаданий населений пункт. Сили оборони нові колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю.

Артилерією та авіацією угруповання військ "Північ" завдано поразки штурмовій групі ЗСУ. Знищено два танки, машину розгородження та сім бойових броньованих машин,

– стверджують у російському міноборони.

До слова, незадовго до цього у ЦПД розповіли, що в Курській області в росіян великі проблеми, бо вони були атаковані на кількох напрямках. Також пропагандисти писали про активну роботу РЕБ з боку українських військових та атаку БпЛА.