Напомним, что удар нанесли 30 декабря 2024 года, погибли и другие российские военнослужащие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.

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Что известно о ликвидированных россиянах

Согласно обнародованной информации, ликвидированный Валерий Терещенко был подполковником 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, отдельные подразделения которой были размещены на Курском направлении. Во время удара он находился в городе Льгов.

Вероятно, именно там был расположен их пункт постоянной дислокации и управления, откуда осуществлялась организация и координация действий. Предварительно, он принимал непосредственное участие в войне против Украины с октября 2022 года.

Также во время ракетного удара по пункту постоянной дислокации во Льгове также был ликвидирован подполковник Павел Малецкий. Отмечается, что он был командиром 656-го инженерного батальона 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии.

Таким образом во время ракетного удара по пункту управления 30 декабря 2024 года погибли 8 российских военных в целом, в частности два подполковника. Скорее всего, еще 22 россиянина получили ранения в результате удара по пункту управления.

Напомним, в Льгове в Курской области России вечером 30 декабря прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о прилет по месту скопления российских военных, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко.