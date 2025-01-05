Повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel. Можливо, в такий спосіб Київ намагається зайняти найвигіднішу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни.
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Якою може бути мета наступу ЗСУ у Курській області
Несподіваний наступ ЗСУ у Курській області за два тижні до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня може вказувати на слабкість Росії.
Це стало несподіванкою – українська армія останнім часом зазнала сильного тиску,
– зауважили у публікації.
Російське Міністерство оборони підтвердило факт українського наступу, тоді як в Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що росіян вдалося застати зненацька.
Як зазначає видання, на відеозаписах, які, ймовірно, були зроблені в Курській області, видно кілька колон української бронетехніки.
Журналісти припускають, що Київ таким чином може прагнути здобути більш вигідні позиції напередодні можливих переговорів щодо завершення війни.
До слова, в своєму вечірньому зверненні 4 січня Володимир Зеленський повідомив, що протягом двох днів у районі села Махновка в Курській області російські війська втратили до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. За словами президента, ці втрати мають суттєвий вплив на ворога.