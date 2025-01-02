Генерал Сергей Наев рассказал, что армия России сейчас насчитывает более двух миллионов человек, из них полтора миллиона – это военнослужащие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Россияне имеют резервы

За прошлый 2024 год россиянам удалось принять на военную службу по контракту около 400 тысяч. Из них 65 тысяч – это спецконтингент, то есть бывшие заключенные. И они создали Ленинградский и Московский округа.

По словам Наева, сейчас они работают над созданием двух мотострелковых дивизий, а за 2024 год создали примерно 15 полков контроля территории.

Для пополнения потерь их резерв сейчас рассчитывается на уровне 40 тысяч военнослужащих в месяц, чтобы быстро пополнять потери,

– сказал генерал.

Он отметил, что также примерно 45 тысяч военнослужащих для наращивания усилий на том или ином направлении.

Россия имеет проблему

Россия несет потери не только в личном составе, но и в технике. В частности, Россия прибегла к тому, что сняла с хранения технику. У них было примерно 22 тысячи бронетанковой техники: 12 тысяч танков и 10 тысяч бронемашин. Примерно 80 – 90% они сняли с хранения.

Наев очертил проблему, которую имеет Россия.

Они пытаются ограничить использование бронетанковых колонн во время выполнения штурмовых действий, потому что мы ее уничтожаем. При таких условиях российский ОПК может пополнять эти потери только на 50%. На 100% не способен, потому что идет постоянное активное уничтожение военной техники,

– объяснил он.

По его словам, при такой интенсивности боевых действий, с вооружением и военной техникой могут у них возникнуть проблемы в конце 2026 года.

Кроме этого, Россия имеет примерно 1,6 миллиона военнообязанных, за счет которых они смогут проводить военные действия еще много лет.