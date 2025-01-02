Генерал Сергій Наєв розповів, що армія Росії зараз налічує понад два мільйони осіб, з них півтора мільйона – це військовослужбовці. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

Дивіться також Загроза під Кураховим, "клешні" біля Великої Новосілки: як змінилася лінія фронту за тиждень

Росіяни мають резерви

За минулий 2024 рік росіянам вдалося прийняти на військову службу за контрактом близько 400 тисяч. З них 65 тисяч – це спецконтингент, тобто колишні ув'язнені. І вони створили Ленінградський і Московський округи.

За словами Наєва, зараз вони працюють над створенням двох мотострілецьких дивізій, а за 2024 рік створили приблизно 15 полків контролю території.

Для поповнення втрат їхній резерв зараз обраховується на рівні 40 тисяч військовослужбовців на місяць, щоб швидко поповнювати втрати,

– сказав генерал.

Він відзначив, що також є приблизно 45 тисяч військовослужбовців для нарощування зусиль на тому чи іншому напрямку.

Росія має проблему

Росія зазнає втрат не тільки в особовому складі, а й у техніці. Зокрема, Росія вдалася до того, що зняла зі зберігання техніку. У них було приблизно 22 тисячі бронетанкової техніки: 12 тисяч танків і 10 тисяч бронемашин. Приблизно 80 – 90% вони зняли зі зберігання.

Наєв окреслив проблему, яку має Росія.

Вони намагаються обмежити використання бронетанкових колон під час виконання штурмових дій, тому що ми її знищуємо. За таких умов російський ОПК може поповнювати ці втрати тільки на 50%. На 100% не спроможний, тому що йде постійне активне знищення військової техніки,

– пояснив він.

За його словами, за такої інтенсивності бойових дій, з озброєнням та військовою технікою можуть у них виникнути проблеми наприкінці 2026 року.

Крім цього, Росія має приблизно 1,6 мільйона військовозобов'язаних, за рахунок яких вони зможуть проводити воєнні дії ще багато років.