Про те, як змінилася ситуація на фронті за останній тиждень 2024 року з 23 по 29 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Важливо Операція на Курщині, вступ КНДР у війну і битва за Авдіївку: яким був 2024 рік на фронті

ЗСУ відкинули росіян на Курщині

У Курській області тривають важкі бої – росіяни залучають величезну кількість людей та техніки. Мета – протягом наступних трьох тижнів повернути контроль над Курською областю до інавгурації Дональда Трампа як президента США 20 січня. Росіяни активно залучають бійців з КНДР під виглядом бурятів.

Протягом минулого тижня ворог не тільки не зміг просунутися, але й втратив деякі позиції біля села Кругленьке на північній частині плацдарму.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються під Куп'янськом

На Харківщині бої тривають в районах Липців, Вовчанська та Куп'янська. Саме на останній ділянці ситуація найскладніша в області. Росіяни тиснуть на північні околиці Куп'янська в районі Голубівки, проте безрезультатно.

Водночас окупанти продовжують спроби розширити плацдарм, який вони утворили в напрямку річки Оскіл. Минулого тижня унаслідок боїв збільшилася сіра зона поблизу Лозової та в Кругляківці, проте ворожих просувань не зафіксовано.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

На заході Луганської області тривають бої в районі села Макіївка, проте просувань ворога там не зафіксовано.

Росіяни тиснуть на Терни і під Часовим Яром

На Лиманському напрямку основним місцем боєзіткнень є село Терни. Минулого тижня там збільшилася сіра зона, проте просувань росіян не зафіксовано.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Виїмки. Минулого тижня стало відомо, що на цьому напрямку ворог вперше за тривалий час взявся за активне використання бронетехніки, проте всі атаки було відбито.

Також ворог посилив штурми північніше Часового Яру в районі села Григорівка. Там окупантам минулого тижня вдалося просунутися.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в Торецьку

Складна ситуація і на Торецькому напрямку, де тривають бої в Торецьку та на околицях міста. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися в центральній та південній частинах Торецька.

Крім того, окупанти змогли просунутися в районі Неліпівки у напрямку південно-західних околиць Торецька.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни наближаються до Покровська

На Покровському напрямку росіяни атакують у двох напрямках – на Покровськ та до адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини.

Основні удари в напрямку Покровська припадають на села Шевченко і Даченське. Від останнього росіянам до околиць Покровська – 4,5 кілометра. Ситуація в районі Шевченка складніша. Абсолютна більшість села – окупована, а північні околиці в сірій зоні, а це останній населений пункт перед Покровськом. Від Шевченка до Покровська відстань становить 2 кілометри.

Також росіяни прорвалися у села Піщане та Нововасилівка в напрямку адмінмежі областей. Відстань від лінії зіткнення до Дніпропетровської області зараз становить менш ніж 8 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також росіяни окупували Новооленівку та зайшли в Новоєлизаветівку та Українку.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Нові загрози біля Курахового

Попри повідомлення про нібито падіння Курахового, у місті триває оборони. Бої точаться на західних околицях міста. Ворог також тисне і на флангах. Минулого тижня окупанти просунулися поблизу Дальнього та Успенівки, в Костянтинопольському, а також захопили Сухі Яли та Зеленівку. Крім того, окупанти увірвалися в село Шевченко.

Зараз в районі Курахового та Дачного утворюється новий загрозливий "мішок". Про таку ймовірність ми вже згадували раніше з огляду на те, що ворожі війська пішли в обхід Курахівського водосховища на півночі.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог оточує Велику Новосілку

На Времівському напрямку ситуація теж складна. Проте варто відзначити, що за даними DeepState, оточеним у Макарівці підрозділам вдалося вирватися. Саме ж село повторно окуповане.

Тепер же ворог чинить тиск на Нескучне та Времівку. У поєднанні з наступом росіян в районі Нового Комара, що північніше Великої Новосілки, це утворює так звані "клешні" довкола населеного пункту, що є загрозливим для Сил оборони.





Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас на Оріхівському напрямку ворог атакує в районі Роботиного, однак змін лінії фронту там не зафіксовано.

Росія посилює атаки на Херсон

Бої тривають і на Придніпровському напрямку, де Силам оборони все частіше доводиться відбивати російські спроби штурму островів у гирлі Дніпра біля Херсона. Зокрема, 28 грудня Сили оборони Півдня повідомили, що ворожий десант намагався висадитися на островах Великий Потьомкін та Козацький, однак ЗСУ завдають втрат ворогу і не дають закріпитися.

Проте ворог продовжує посилювати свої атаки з перспективою закріплення на правому березі для створення плацдарму, який змусить Україну збільшити військову присутність на Херсонщині.



Ситуація в Херсонській області / Карта DeepStateMAP

У лютому 2022 року нам давали 3 дні, та ось закінчується 2024 рік. Справді, ситуація на фронті складна, але найскладніше зараз нашим воїнам. Тому кожен з нас має робити для армії все можливе і неможливе. Найменше, що можна зробити просто зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.