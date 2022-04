Саме через наближення 9 травня російське військове командування відчуває додатковий тиск зі сторони Кремля. Але американський аналітичний центр Інституту дослідження війни (Institute for the Study of War, ISW) ставить під сумнів здатність Росії зосередити сили, необхідні для прориву на Донбасі.

"Ми оцінюємо, що російським військовим буде важко зібрати значні та боєздатні сили механізованих підрозділів для дії на Донбасі протягом наступних кількох місяців. Росія, ймовірно, продовжуватиме кидати сильно пошкоджені та частково відновлені підрозділи по частинах у наступальні операції, які отримують обмежений виграш за велику ціну", – йдеться в аналізі ISW.

Аналітики відзначають, що Росії може бути важко реорганізувати сили, які постраждали в боях з українськими військовими. Особливо сова йде про тих, хто намагався захопити Київ та наступав з Півночі України. Зараз там немає російських окупантів, натомість світ став свідком їх жорстокого поводження з мирним населенням – вбивствами, зґвалтуваннями та мародерством.

Скільки в Росії залишилося сил для наступу

Перед вторгненням Росія розмістила близько 120 батальйонних тактичних груп навколо України. Скільки зараз з них готові продовжувати бойові дії – дані різняться.

Важливо! Кожна батальйонна тактична група має приблизно 600 – 800 офіцерів та солдатів, з яких приблизно 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, які зазвичай включають приблизно 10 танків і 40 бойових машин піхоти. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, станом на серпень 2021 року в Росії було близько 170 БТГр.

У звіті ISW йдеться про те, що європейські чиновники вказують про те, що близько чверті цих сил "фактично непрацездатні" після великих втрат і знищення техніки.

У США переконані, що російська армія зберегла менше ніж 85% їх початкової бойової потужності. Однак в ISW переконані, що американські військові "ненавмисно перебільшують поточні можливості російських військових для боротьби".

Попри проблеми в російській армії, експерти зазначають, що у квітні на території України можуть точитися запеклі бої. Експерти не відкидають того, що окупанти можуть захопити певні території Донецької та Луганської областей. Водночас Україна готова до інтенсивних боїв на цій території.