Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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23:37, 23 червня
У Києві теж тривога
Монітори пишуть, що "Шахед" летить на Бровари.
23:27, 23 червня
Де зараз тривога в Україні
23:12, 23 червня
- БпЛА на півночі Полтавщини, південний;
- Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.
23:09, 23 червня
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);
- БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
22:15, 23 червня
Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.