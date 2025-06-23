Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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23:37, 23 червня У Києві теж тривога Монітори пишуть, що "Шахед" летить на Бровари.

23:27, 23 червня Де зараз тривога в Україні

23:12, 23 червня БпЛА на півночі Полтавщини, південний;

Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.

23:09, 23 червня БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);

БпЛА на сході Сумщини, курс західний;