Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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23:46, 23 июня Одесские СМИ пишут о работе ПВО в городе.

23:45, 23 июня Тимур Ткаченко написал, что в столице может быть слышно работу ПВО.

23:43, 23 июня ВС о движении "Шахедов": дроны атакуют Киев и Одессу БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;

БпЛА на востоке Черниговской области, курс западный;

БпЛА на востоке Сумщины, курс западный;

БпЛА в акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесской областью, на Одесскую область в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.

23:37, 23 июня В Киеве тоже тревога Мониторы пишут, что "Шахед" летит на Бровары.

23:27, 23 июня Где сейчас тревога в Украине

23:12, 23 июня БПЛА на севере Полтавщины, южный;

Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения Одесская область.

23:09, 23 июня БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);

БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;