Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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23:46, 23 июня

Одесские СМИ пишут о работе ПВО в городе.

23:45, 23 июня

Тимур Ткаченко написал, что в столице может быть слышно работу ПВО.

23:43, 23 июня

ВС о движении "Шахедов": дроны атакуют Киев и Одессу

  • БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;
  • БпЛА на востоке Черниговской области, курс западный;
  • БпЛА на востоке Сумщины, курс западный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесской областью, на Одесскую область в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.
23:37, 23 июня

В Киеве тоже тревога

Мониторы пишут, что "Шахед" летит на Бровары.

23:27, 23 июня

Где сейчас тревога в Украине

23:12, 23 июня

  • БПЛА на севере Полтавщины, южный;
  • Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения Одесская область.
23:09, 23 июня

  • БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);
  • БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;
22:15, 23 июня

Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БПЛА.