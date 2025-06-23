Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Смотрите также Во время ночной российской атаки в метро Киева скрывались почти 17 тысяч человек
23:46, 23 июня
Одесские СМИ пишут о работе ПВО в городе.
23:45, 23 июня
Тимур Ткаченко написал, что в столице может быть слышно работу ПВО.
23:43, 23 июня
ВС о движении "Шахедов": дроны атакуют Киев и Одессу
- БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;
- БпЛА на востоке Черниговской области, курс западный;
- БпЛА на востоке Сумщины, курс западный;
- БпЛА в акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесской областью, на Одесскую область в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.
23:37, 23 июня
В Киеве тоже тревога
Мониторы пишут, что "Шахед" летит на Бровары.
23:27, 23 июня
Где сейчас тревога в Украине
23:12, 23 июня
- БПЛА на севере Полтавщины, южный;
- Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения Одесская область.
23:09, 23 июня
- БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);
- БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;
22:15, 23 июня
Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БПЛА.