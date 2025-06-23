Серед них – понад 1 000 дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КП "Київський метрополітен".

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Що відомо про роботу метро

Серед пошкоджених унаслідок нічної російської атаки будівель – вихід № 8 станції метро "Святошин", що до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) у сторону мосту.

Зверніть увагу! 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття – під час повітряної тривоги відкрито всі вестибюлі, а черговий персонал перебуває на платформі. На станціях є стільці, модульні лави та ковдри, однак працівники радять брати із собою теплі речі та пледи.

Пошкоджено станцію метро "Святошин": дивіться фото

До ліквідації наслідків залучено понад 20 працівників і спеціальну техніку. Наразі вихід зачинений, про відновлення роботи вестибюля повідомлять додатково. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Нагадаємо, після нічного обстрілу через перекриття руху на вулиці Івана Виговського змінено маршрути громадського транспорту.