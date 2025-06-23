Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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На скількох локаціях у Києві та області зафіксовано влучання

У Повітряних силах розповіли, що у Києві та області було зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях. Окрім того, падіння збитих уламків виявили на 25 локаціях у столиці та регіоні.

Українські військові висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих.

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До слова, Повітряні сили також розповідали, що російська армія запустила по Україні вночі 23 червня 368 дронів типу "Шахед" та дронів-імітаторів різних типів та ракет типу "Іскандер-М" / KN-23 та "Іскандер-К". ППО збила 354 цілі, включно зі 146 "Шахедами".