Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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На скольких локациях в Киеве и области зафиксировано попадание

В Воздушных силах рассказали, что в Киеве и области были зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях. Кроме того, падения сбитых обломков обнаружили на 25 локациях в столице и регионе.

Украинские военные выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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К слову, Воздушные силы также рассказывали, что российская армия запустила по Украине ночью 23 июня 368 дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов и ракет типа "Искандер-М" / KN-23 и "Искандер-К". ПВО сбила 354 цели, включая 146 "Шахедов".