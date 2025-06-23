Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

До теми Руїни 5-поверхівки у Києві: Кличко показав жахливі кадри наслідків удару по столиці

У Києві серед жертв російської атаки було подружжя

У поліції розповіли, що станом на 08:42 кількість загиблих у Шевченківському районі Києва збільшилася до 6 осіб

З-під завалів зруйнованого під'їзду рятувальники дістали тіло чоловіка та дружини,

– зазначили правоохоронці.

Поліцейські також підкреслили, що пошуково-рятувальна операція триває.

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До слова, у Києві через російський обстріл 23 червня постраждало 6 районів. Найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки.

Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 10 жителів ДСНС наразі врятували. Всім надають медичну та психологічну допомогу. Загалом у Києві 6 загиблих і 15 постраждалих.