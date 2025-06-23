Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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У поліції розповіли, що станом на 08:42 кількість загиблих у Шевченківському районі Києва збільшилася до 6 осіб
З-під завалів зруйнованого під'їзду рятувальники дістали тіло чоловіка та дружини,
– зазначили правоохоронці.
Поліцейські також підкреслили, що пошуково-рятувальна операція триває.
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До слова, у Києві через російський обстріл 23 червня постраждало 6 районів. Найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки.
Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 10 жителів ДСНС наразі врятували. Всім надають медичну та психологічну допомогу. Загалом у Києві 6 загиблих і 15 постраждалих.