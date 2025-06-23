Внаслідок атаки на столицю є пошкодження житлових будинків у Солом'янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах, передає 24 Канал.

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Жахливі руйнування у Києві

Найбільше постраждав Шевченківський район. Там обвалився цілий під'їзд у п'ятиповерховому будинку. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 08:30 відомо про 6 загиблих. Кількість жертв може зрости.

Зруйнована багатоповерхівка: дивіться відео

Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей. Із них – 1 дитину та вагітну жінку.

Всього в місті постраждали 19 людей. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Наслідки удару по Києву: дивіться відео

До слова, російський удар зруйнував квартиру соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини Олени. Музикант повідомив, що його родина залишилася неушкодженою, але в будинку напроти були жертви.