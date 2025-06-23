З частково зруйновані будівлі вже врятовані кілька людейч зокрема вагітна жінка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, Новини.Live.

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Які руйнування є у Києві унаслідок російського обстрілу

Вночі 23 червня Київ окупанти атакували дронами та балістикою. Є руйнування житлових будівель.

Наразі відомо про 3 загиблих та 13 поранених.

У Шевченківському районі пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Спалахнули автомобілі у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятовано 10 людей, з них одну вагітну жінку та 2 дітей.

У Солом'янському районі горів дах будівлі бізнес-центру. Також за іншою адресою виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 квадратних метрів – триває гасіння.

Відомо також, що виникла пожежа біля "Київського політехнічного інтитуту". Самі будівлі університету не горять, але вибиті вікна. Здобувачам освіти пропонують прийти на допомогти прибрати скло.

Також є загоряння на відкритих територіях та ушкодження житлових будівель внаслідок падіння уламків БпЛА.

Наслідки російської атаки на Київ 23 червня: фото ДСНС, Новини.Live

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