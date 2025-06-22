Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де рухаються "Шахеди"
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Оновлення щодо "Шахедів"
- ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок,
- на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину,
- в центрі Дніпропетровщини курсом на північ,
- на заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг,
- на сході Харківщини курсом на захід.
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
На Запоріжжі працює ППО.
Запоріжжя – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА!
– Повітряні сили.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.