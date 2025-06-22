Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:06, 22 червня Оновлення щодо "Шахедів" ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок,

на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину,

в центрі Дніпропетровщини курсом на північ,

на заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг,

на сході Харківщини курсом на захід.

20:56, 22 червня Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:48, 22 червня Сумська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:31, 22 червня На Запоріжжі працює ППО.

20:23, 22 червня Запоріжжя – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:19, 22 червня Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА!

– Повітряні сили.