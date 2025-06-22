Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

Смотрите также Украина получает современные легкомоторные самолеты, – Сырский о новых методах сбивания "Шахедов"

Где движутся "Шахеды"

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:06, 22 июня Обновление по "Шахедам" вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление,

на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину,

в центре Днепропетровщины курсом на север,

на западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог,

на востоке Харьковщины курсом на запад.

20:56, 22 июня Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:48, 22 июня Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:31, 22 июня На Запорожье работает ПВО.

20:23, 22 июня Запорожье – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:19, 22 июня Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БпЛА!

– Воздушные силы.