Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где движутся "Шахеды"

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:06, 22 июня

Обновление по "Шахедам"

  • вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление,
  • на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину,
  • в центре Днепропетровщины курсом на север,
  • на западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог,
  • на востоке Харьковщины курсом на запад.
20:56, 22 июня

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:48, 22 июня

Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:31, 22 июня

На Запорожье работает ПВО.

20:23, 22 июня

Запорожье – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:19, 22 июня

Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БпЛА!
– Воздушные силы.

20:14, 22 июня

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.