Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где движутся "Шахеды"
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Обновление по "Шахедам"
- вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление,
- на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину,
- в центре Днепропетровщины курсом на север,
- на западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог,
- на востоке Харьковщины курсом на запад.
Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
На Запорожье работает ПВО.
Запорожье – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БпЛА!
– Воздушные силы.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.