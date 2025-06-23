Метро работает в штатном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за ночного обстрела

Из-за ночного вражеского обстрела движение по улице Ивана Выговского пока невозможно. Движение вблизи станции метрополитена "Святошин" перекрыто.

Из-за этого частично откорректирован маршрут общественного транспорта.

На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:

троллейбусы № 4, 5, 26, 35 – до площади Валерия Марченко;

автобус № 32: Литовский проспект – улица Белицкая;

автобус № 36ТР: улица Северная – проспект Европейского Союза – улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции "Святошин":

автобусы № 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобусы № 90 в направлении площади Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

движение троллейбусов № 41 задерживается.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем, один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.