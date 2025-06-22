Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского во время встречи с журналистами, о которой он сообщил в своем телеграмм-канале.

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Как Украина противодействует "Шахедам"

По словам главкома, есть новые проекты, реализуемые благодаря помощи наших иностранных партнеров.

Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян,

– добавил он.

Эксперты ранее рассказывали, что Украина разработала много различных алгоритмов противодействия дронам. В свое время Украина сбивала в среднем чуть ли не 95%-100%. Однако враг постоянно совершенствует ударные дроны: меняет боевую часть "Шахедов", систему наведения, увеличивает количество антенн для взаимодействия с навигационными спутниками.

Как сообщала украинская разведка, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1" и более 6 тысяч имитаторов ("Гербера"). Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки.