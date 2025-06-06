Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что Россия работает над увеличением производства "Шахедов". Вряд ли им удастся нарастить его в 5 раз. Но вдвое больше "Шахедов" они могут начать когда-то производить. Также там работают над производством фальшивых целей и других дронов.

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Почему трудно сбивать "Шахеды"

Как отметил Криволап, против "Шахеда" уже разработано много различных алгоритмов противодействия. В свое время Украина сбивала в среднем чуть ли не 95%-100%. Поэтому россияне начали экспериментировать. Была информация об изменениях в боевой части "Шахедов", системе наведения, увеличении количества антенн для взаимодействия с навигационными спутниками.

Против этого есть свои средства противодействия. Однако кажется, что в последнее время стало больше попаданий от "Шахедов". Тут Украина имеет системную проблему.

У нас в направлении противодействия "Шахедам" фактически никто не отвечает. Есть разные структуры, органы и системы, но общей структуры, которая вела бы стратегическую линию нет. У нас сбивали много "Шахедов" силами тактической авиации. Но нужно было улучшать возможности,

– сказал Криволап.

Также "Шахеды" сбивают с помощью истребителей. Однако это довольно опасная задача. Пилоту нужно выровняться со скоростью "Шахеда" и подойти сбоку. Затем нацелиться и попытаться сбить.

Все это происходит на сравнительно небольших для истребителя скоростях. Поэтому есть риск срыва в плоский штопор. Пилоты тут сильно рискуют.

Россия и в дальнейшем будет развивать "Шахеды". Мы не должны стоять на месте. Оккупанты уже экспериментируют с газотурбинными двигателями. Мобильные огневые группы тогда не будут успевать. И сейчас армия дала огневым группам пикапы, турели и пулеметы. Все остальное должны брать на себя территориальные общины. Но там почему-то этого не делают,

– отметил Криволап.

Добавим, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 407 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами различных типов. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить дронов.