Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Росія працює над збільшенням виробництва "Шахедів". Навряд чи їм вдасться наростити його у 5 разів. Але удвічі більше "Шахедів" вони можуть почати колись виробляти. Також там працюють над виробництвом фальшивих цілей та інших дронів.

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Чому важко збивати "Шахеди"

Як наголосив Криволап, проти "Шахеда" вже розроблено багато різних алгоритмів протидії. Свого часу Україна збивала в середньому ледь чи не 95%-100%. Тому росіяни почали експериментувати. Була інформація про зміни в бойовій частині "Шахедів", системі наведення, збільшення кількості антен для взаємодії із навігаційними супутниками.

Проти цього є свої засоби протидії. Однак здається, що упродовж останнього часу стало більше влучань від "Шахедів". Тут Україні має системну проблему.

У нас в напрямку протидії "Шахедам" фактично ніхто не відповідає. Є різні структури, органи та системи, але загальної структури, яка б вела стратегічну лінію немає. У нас збивали багато "Шахедів" силами тактичної авіації. Але потрібно було покращувати можливості,

– сказав Криволап.

Також "Шахеди" збивають за допомогою винищувачів. Однак це досить небезпечне завдання. Пілоту потрібно вирівнятися зі швидкістю "Шахеда" та підійти збоку. Потім націлитися і спробувати збити.

Все це відбувається на порівняно невеликих для винищувача швидкостях. Тому є ризик зриву у плоский штопор. Пілоти тут сильно ризикують.

Росія і надалі буде розвивати "Шахеди". Ми не маємо стояти на місці. Окупанти вже експериментують з газотурбінними двигунами. Мобільні вогневі групи тоді не встигатимуть. Та й зараз армія дала вогневим групам пікапи, турелі та кулемети. Все інше мають брати на себе територіальні громади. Але там чомусь цього не роблять,

– зазначив Криволап.

Додамо, в ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 407 ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами різних типів. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити дронів.