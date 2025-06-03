Вони мають вибухати поблизу ворожих цілей та вражати їх уламками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Що відомо про створення нових безпілотників

Радник міністра стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у нещодавньому інтерв'ю повідомив, що Україна нарощує виробництво зброї, яка успішно збиває безпілотники типу "Шахед" навколо Києва та області.

Він розповів, що 3 вітчизняні виробники виготовляють такі ударні БпЛА, вартість яких становить близько 5 тисяч доларів кожен. Водночас розробники не виключають, що з часом їхня ціна може зменшитись до 300 доларів за одиницю.

Bloomberg пише, що українські розробники працюють над безпілотниками з фіксованими крилами, які вражають дрони прямим зіткненням, та іншими моделями для ураження повітряних цілей.

Наприклад, компанія Skyfall, один із провідних українських виробників дронів, модернізувала свою FPV-модель для перехоплення БпЛА. Зазначається, що ці дрони вже застосовуються на фронті.

Такий тип безпілотників розробляють й інженери у Європі. Так, латвійська компанія Origin Robotics у червні планує надіслати до України випробувальні дрони, які вибухають поблизу ворожих БпЛА, знищуючи їх уламками.

Щойно боєголовка наближається достатньо близько до цілі, вона детонує, і ціль уражається осколками,

– повідомляв генеральний директор Origin Агріс Кіпурс.

За його словами, такі дрони спеціально створені для боротьби з великими баражувальними боєприпасами. Водночас, на думку експертів, ці безпілотники на даному етапі не здатні повністю замінити системи протиповітряної оборони.

Крім того, "безпілотні мисливці за дронами", як наголошує видання, мають свої обмеження. Вони не здатні ефективно протидіяти російським ракетам, які швидші й мають більшу руйнівну силу, ніж "Шахеди".

До слова, напередодні заступник міністра оборони Олександр Козенко заявив, що український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти 10 мільйонів дронів на рік, які є дешевшими за іноземні аналоги.