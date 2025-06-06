Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Зверніть увагу Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про наслідки масованої атаки 6 червня

Скільки безпілотників і ракет збили 06.06.2025

З 20:00 5 червня російські загарбники атакували Україну 452 засобами повітряного нападу:

407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, та Гвардійське в окупованому Криму;

6 балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Курської та Воронезької областей;

36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;

2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із району окупованого Джанкоя;

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Черговий повітряний напад терористів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни,

– заявили Повітряні сили.

Уточнили, що йдеться про:

99 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);

30 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 13 локаціях, а падіння збитих (уламки) – у 19.