Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Зверніть увагу Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про наслідки масованої атаки 6 червня
Скільки безпілотників і ракет збили 06.06.2025
З 20:00 5 червня російські загарбники атакували Україну 452 засобами повітряного нападу:
- 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, та Гвардійське в окупованому Криму;
- 6 балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Курської та Воронезької областей;
- 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
- 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із району окупованого Джанкоя;
- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Черговий повітряний напад терористів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни,
– заявили Повітряні сили.
Уточнили, що йдеться про:
- 99 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 13 локаціях, а падіння збитих (уламки) – у 19.
Скільки дронів і ракет збили 6 червня / Інфографіка Повітряних сил