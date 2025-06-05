Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Для яких областей є загроза "Шахедів"
В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
20:36, 5 червня
Із Запорізької області "Шахеди" перелітають на Дніпропетровщину.
20:30, 5 червня
Харківщина: більшість БпЛА тримають курс на Балаклею та Шевченкове.
20:16, 5 червня
Групи "Шахедів" через Луганщину курсом на Харківщину.
20:08, 5 червня
Групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область.