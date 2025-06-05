Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також "Росіяни випустили по центру Херсона 4 КАБи": херсонський журналіст повідомив про наслідки

Для яких областей є загроза "Шахедів"

В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:36, 5 червня Із Запорізької області "Шахеди" перелітають на Дніпропетровщину.

20:30, 5 червня Харківщина: більшість БпЛА тримають курс на Балаклею та Шевченкове.

20:16, 5 червня Групи "Шахедів" через Луганщину курсом на Харківщину.