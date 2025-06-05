Херсонський журналіст та редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко у розмові з 24 Каналом поділився деталями атаки. За його словами, обстріли Херсона стали регулярними.
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Що відомо про наслідки атаки по Херсону
"Близько 05:40 ранку російські війська скинули 4 керовані авіабомби на центр Херсона", – зазначив Нікітенко.
Дві з них влучили в будівлю обласної державної адміністрації на Площі Свободи. Ще одна поцілила в житловий будинок поруч, а четверта впала у сквері за ОДА.
Близько 15:20 було завдано повторного удару. Цього разу росіяни на обласну державну адміністрацію скинули авіабомбу ФАБ-1500 – це 1500 кілограмів вибухівки.
Після першого удару було повідомлення про кількох поранених та загиблих,
– зауважив херсонський журналіст.
Станом на зараз точні дані щодо постраждалих уточнюються, очікується офіційна інформація.
Про атаку дронами на Херсон
Крім авіаударів, у місті регулярно фіксуються десятки атак FPV-дронами та дронами зі скидами. Це стало майже повсякденним явищем. Найчастіше обстріли відбуваються у так званій "червоній зоні", але атаки трапляються і в інших районах міста.
Дрони атакують автомобілі, пішоходів і житлові будинки,
– наголосив Сергій Нікітенко.
Останнім часом почастішали випадки, коли FPV-дрони просто врізаються в будівлі. На жаль, кількість поранених зростає. Проблем дійсно дуже багато.
Зауважимо, внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждали троє людей, серед них – перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.