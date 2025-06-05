Херсонський журналіст та редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко у розмові з 24 Каналом поділився деталями атаки. За його словами, обстріли Херсона стали регулярними.

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Що відомо про наслідки атаки по Херсону

"Близько 05:40 ранку російські війська скинули 4 керовані авіабомби на центр Херсона", – зазначив Нікітенко.

Дві з них влучили в будівлю обласної державної адміністрації на Площі Свободи. Ще одна поцілила в житловий будинок поруч, а четверта впала у сквері за ОДА.

Близько 15:20 було завдано повторного удару. Цього разу росіяни на обласну державну адміністрацію скинули авіабомбу ФАБ-1500 – це 1500 кілограмів вибухівки.

Після першого удару було повідомлення про кількох поранених та загиблих,

– зауважив херсонський журналіст.

Станом на зараз точні дані щодо постраждалих уточнюються, очікується офіційна інформація.

Про атаку дронами на Херсон

Крім авіаударів, у місті регулярно фіксуються десятки атак FPV-дронами та дронами зі скидами. Це стало майже повсякденним явищем. Найчастіше обстріли відбуваються у так званій "червоній зоні", але атаки трапляються і в інших районах міста.

Дрони атакують автомобілі, пішоходів і житлові будинки,

– наголосив Сергій Нікітенко.

Останнім часом почастішали випадки, коли FPV-дрони просто врізаються в будівлі. На жаль, кількість поранених зростає. Проблем дійсно дуже багато.

Зауважимо, внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждали троє людей, серед них – перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.