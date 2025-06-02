Про це пише 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

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Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона

Близько 08:00 по Херсону вороги завдали удару з БпЛА. Ще раніше російські окупанти вдарили по житловій забудові Корабельного району з артилерії, внаслідок чого в будинках потрощено фасади, покрівлі та вибито шибки.

Після удару дроном постраждали щонайменше три людини. Одним з них є 5-річний хлопчик. Дитина дістала мінно-вибухову травму та струс мозку. Хлопчика доставили до лікарні, він перебуває під наглядом медиків.

Під атаку БпЛА також потрапив цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона. Множинні травми внаслідок цього отримав 55-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення спини та рук, а також термічні опіки голови.

У Центральному районі Херсона ворожий безпілотник поранив ще одного чоловіка. 60-річний житель звернувся до медиків із мінно-вибуховою травмою.

О 10:30 росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Один чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Нагадаємо, Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні задокументувала систематичні атаки російських БпЛА по цивільних на Херсонщині. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, зафіксовані випадки потрібно використати як докази для притягнення винних до відповідальності.