Так, міністерство привітало оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

Дивіться також Росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні: кількість поранених зросла

МЗС про доповідь ООН щодо системних атак Росії на цивільних на Херсонщині

У МЗС наголосили, що комісія ООН ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських безпілотних літальних апаратів по цивільних у Херсоні й інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

Це перша міжнародна доповідь, яка зосереджується на цьому типі систематичного та нелюдського терору Росії проти людей у Херсоні, що триває протягом тривалого часу,

– заявив міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга наголосив, що всі задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності.

"Кожен злочинець, який кидає вибухівку на звичайних людей або націлюється на цивільних в інший спосіб, має постати перед правосуддям", – підкреслив глава МЗС.

У дипломатичному відомстві також констатували, що російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних, якій необхідно покласти край.

Доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку Росії, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари Росії по цивільних об'єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них,

– наголосили в МЗС.

Також зазначили, що зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності військового та політичного керівництва Росії.

У МЗС наголосили, що результати об'єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії й похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам.

Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей,

– зазначили в МЗС.

Також наголосили на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень і притягнення винних до відповідальності, зокрема, у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

Міністерство закордонних справ підтвердило готовність до подальшої тісної співпраці з Комісією ООН й іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних Росією на території України.