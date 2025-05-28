Так, министерство приветствовало обнародование специального доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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МИД о докладе ООН о системных атаках России на гражданских на Херсонщине

В МИД отметили, что комиссия ООН основательно задокументировала систематические атаки российских беспилотных летательных аппаратов по гражданским в Херсоне и других населенных пунктах правобережной части Херсонской области.

Это первый международный доклад, который сосредотачивается на этом типе систематического и бесчеловечного террора России против людей в Херсоне, что продолжается в течение длительного времени,

– заявил министр иностранных дел.

Андрей Сыбига отметил, что все задокументированные случаи должны быть использованы в качестве доказательств для привлечения виновных к ответственности.

"Каждый преступник, который бросает взрывчатку на обычных людей или нацеливается на гражданских другим способом, должен предстать перед правосудием", – подчеркнул глава МИД.

В дипломатическом ведомстве также констатировали, что российский террор против херсонцев, который продолжается с момента деоккупации города и правобережья области, является позорной тактикой террора против гражданских, которой необходимо положить конец.

Доклад ООН свидетельствует о грубых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека со стороны России, которая продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности и осуществлять целенаправленный террор против гражданских украинцев.

Задокументированные факты свидетельствуют об умышленных ударах России по гражданским объектам, что является прямым нарушением принципов различения и пропорциональности, предусмотренных Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним,

– подчеркнули в МИД.

Также отметили, что собранные Комиссией многочисленные показания потерпевших, свидетелей, детальный анализ видеодоказательств и документов дают четкое понимание масштабов этих преступлений и непосредственной ответственности военного и политического руководства России.

В МИД отметили, что результаты объективной, беспристрастной и профессиональной работы Независимой международной комиссии ООН важны для привлечения к справедливой ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах, выплаты компенсаций пострадавшим украинцам и украинкам.

Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить его прекратить преступления против гражданских людей,

– отметили в МИД.

Также подчеркнули необходимость дальнейшего документирования всех случаев нарушений и привлечения виновных к ответственности, в частности, в рамках Специального международного трибунала за преступление агрессии против Украины.

Министерство иностранных дел подтвердило готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с Комиссией ООН и другими международными механизмами в сфере документирования преступлений, совершенных Россией на территории Украины.