Медики оказывают раненым необходимую помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА.

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Какие последствия атаки россиян на общественный транспорт в Херсоне

Утром 20 мая россияне атаковали маршрутное такси в Херсоне с помощью БПЛА. Он сбросил на него взрывчатку.

В результате циничной атаки травмы получили два человека. Женщина 1960 года рождения получила взрывную травму и контузию. Ее осматривают медики.

Позже за помощью обратился также 56-летний мужчина, у него тоже взрывная травма и контузия. Его обследуют медики и оказывают необходимую помощь.

Россияне атаковали маршрутку в Херсоне

Напомним, ночью 18 мая россияне атаковали Киевскую область; в Василькове погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына. Маленький Марк получил осколочное ранение лица, он может потерять зрение, его дедушка и бабушка также в больнице.