Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В якому стані Соболевський

Посадовець у коментарі журналісту видання повідомив, що постраждав внаслідок чергового авіаудару російських військ по Херсону.

Осколкових поранень немає,

– зазначив він.

Він поділився, що у нього контузія, струс головного мозку, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Соболевський наголосив, що херсонців не зламати, а ворога він послав за напрямком російського корабля.

Нагадаємо, що внаслідок російського авіаудару вранці 5 червня руйнувань в черговий раз зазнала будівля Херсонської ОДА, яку росіяни вже неодноразово атакували раніше. Також внаслідок ворожої атаки зруйновано під'їзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що впродовж лише 15 хвилин по одному з районів міста прилетіти 4 КАБи.