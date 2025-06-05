Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Які наслідки атаки ворога по Херсону

Олександр Прокудін розповів, що через удари по Херсону КАБами ще більших руйнувань зазнала будівля Херсонської ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

Також зруйновано під'їзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади,

– підкреслив посадовець.

Він зауважив, що на місці розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. Пріоритет – допомога постраждалим і ліквідації наслідків атаки.

"На цю хвилину відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом наших лікарів", – написав Прокудін.

Наслідки ворожої атаки керованими авіабомбами по Херсону 5 червня / Відео з фейсбуку Олександра Прокудіна

Начальник ОВА наголосив, що завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення 4 людей. Медична допомога їм не знадобилася.

До слова, вранці 5 червня російські загарбники також пошкодили приміщення одного з відділів Херсонської міської ради. Авіаобстріл також понівечив три освітніх заклади.