Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонского ОВА Александра Прокудина.
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Александр Прокудин рассказал, что из-за ударов по Херсону КАБами еще большие разрушения претерпело здание Херсонской ОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого.
Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады,
– подчеркнул чиновник.
Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидации последствий атаки.
"На эту минуту известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей", – написал Прокудин.
Последствия вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Херсону 5 июня / Видео из фейсбука Александра Прокудина
Начальник ОВА отметил, что благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения 4 человек. Медицинская помощь им не понадобилась.
К слову, утром 5 июня российские захватчики также повредили помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Авиаобстрел также изуродовал три образовательных учреждения.