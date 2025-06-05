Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонского ОВА Александра Прокудина.

К теме Россияне утром атаковали Херсон: в результате обстрела пострадал 5-летний мальчик

Какие последствия атаки врага по Херсону

Александр Прокудин рассказал, что из-за ударов по Херсону КАБами еще большие разрушения претерпело здание Херсонской ОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого.

Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидации последствий атаки.

"На эту минуту известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей", – написал Прокудин.

Последствия вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Херсону 5 июня / Видео из фейсбука Александра Прокудина

Начальник ОВА отметил, что благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения 4 человек. Медицинская помощь им не понадобилась.

К слову, утром 5 июня российские захватчики также повредили помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Авиаобстрел также изуродовал три образовательных учреждения.