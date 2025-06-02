Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що люди з цих районів пішки проходять велику відстань на роботу, адже громадський транспорт туди не їздить. Людей закликають до евакуації.

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Яким є звичний день життя в Херсоні

Редактор херсонського вебсайту "Мост" зазначив, що херсонці намагаються налагодити своє життя та побут попри постійні обстріли. Водночас військові, які перебувають на Херсонському напрямку, наголошують на евакуації, адже кожен день перебування в Херсоні чи області – це загроза для життя.

З одного боку, в Херсоні працюють кафе, ринки та магазини, можна викликати навіть таксі. Ознаки мирного життя є майже скрізь, попри проблеми. З іншого боку, тисячі людей, які створюють цю ілюзію мирного життя, кожен день ризикують власним,

– наголосив він.

Райони, які найбільше страждають від постійних російських атак, частково "відмирають". Там закриваються магазини та заклади. Однак і там продовжують жити люди, які ходять пішки до 5 кілометрів в центр міста на роботу. Громадський транспорт в ці райони вже не курсує, хіба що поліція та швидка.

Росіяни часто атакують маршрутки. В Херсоні немає жодної, в якої б не було пошкоджень. Забиті фанерою вікна – звичайна історія громадського транспорту в місті. Все виглядає дуже сюрреалістично,

– додав Нікітенко.

До слова, вдень 27 травня російський БпЛА атакував багатоповерхівку у Херсоні. Через атаку пожежа зайнялася у квартирі та балконах на другому й третьому поверхах.