Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Що відомо про обстріл Херсона
Через атаку пожежа зайнялася у квартирі та балконах на другому й третьому поверхах. Окрім того, на момент прибуття рятувальників вогонь міг поширитися на два балкони четвертого поверху.
"Надзвичайники оперативно зупинили поширення полум'я, після чого повністю ліквідували пожежу", – повідомили у ДСНС.
На щастя, ніхто із мирних мешканців від чергової російської атаки не постраждав.
Нагадаємо, що минулого тижня росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні. Унаслідок цієї атаки травмувалися 5 людей. У них діагностували вибухові травми та контузії.
А за день до цього через російські обстріли дронами та артилерією постраждав працівник критичної інфраструктури Херсона. У момент атаки 66-річний чоловік був у тракторі та отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.