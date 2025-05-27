Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно об обстреле Херсона

Из-за атаки пожар загорелся в квартире и балконах на втором и третьем этажах. Кроме того, на момент прибытия спасателей огонь мог распространиться на два балкона четвертого этажа.

"Чрезвычайники оперативно остановили распространение пламени, после чего полностью ликвидировали пожар", – сообщили в ГСЧС.

К счастью, никто из мирных жителей от очередной российской атаки не пострадал.

Напомним, что на прошлой неделе россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате этой атаки травмировались 5 человек. У них диагностировали взрывные травмы и контузии.

А за день до этого из-за российских обстрелов дронами и артиллерией пострадал работник критической инфраструктуры Херсона. В момент атаки 66-летний мужчина был в тракторе и получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.