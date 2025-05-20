Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Херсона Сергей Никитенко, добавив, что больше всего повреждений сейчас в Днепровском районе. Именно он расположен ближе всего к реке, через которую стоят россияне.

Смотрите также В плену с 2022 года: экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного

Атаки ощутимо усилили

"Маршрутки – это очень желанная цель для россиян. Они пытаются нанести как можно больше вреда, попасть по инфраструктуре. Например, стало известно, что Россия снова атаковала критический объект", – рассказал Сергей Никитенко.

Весь Днепровский район относится к так называемой "красной зоне", где запрещено работать журналистам, туда можно попасть крайне редко. Однако, там до сих пор живут люди. Все, кто приезжает их лечить, спасать, передает гуманитарку – также под серьезной опасностью.

В общем от обстрелов страдают все районы города, даже те, которые считали условно безопасными и отдаленными. Сейчас даже по ним работает российская артиллерия, снаряды "ложатся" очень плотно внутри жилых микрорайонов.

В последнее время очень сильно обстреливают центр, железнодорожный вокзал. Под сильными ударами Таврический микрорайон, очевидно, дроны нашли место, как туда попасть. В Херсоне многие пользуются специальными детекторами, которые перехватывают сигнал БПЛА. Это очень актуально, поскольку дроны десятками летят со стороны Олешек.

Как работает коммунальная сфера

Коммунальщики работают за пределами своих возможностей, поэтому большинство населения Херсона очень редко ощущает последствия прилетов. Отопление есть везде, кроме одного микрорайона. Однако туда уже наладили подачу света, сейчас пытаются нормализовать жизнь людей.

Водоканал работает постоянно, поэтому перебоев с водой нет, свет также ремонтируют. Удивляет, что соответствующие службы даже заботятся о восстановлении интернета в тех районах, которые ближе всего к врагу. К сожалению, такие ремонтные бригады часто попадают под обстрелы. Есть случаи ранений работников.

Они натягивают новые провода, после каждого обстрела на место прибывают все службы, убирают, ремонтируют, насколько это возможно, налаживают коммуникацию. К сожалению, это уже стало обыденностью,

– подытожил журналист из Херсона.

Он добавил, что такую реальность сложно понять тем, кто живет в более спокойных городах. У многих людей возникает вопрос, как все это может работать. Но жители Херсона живут так уже долгое время.