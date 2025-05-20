Про це 24 Каналу розповів журналіст із Херсона Сергій Нікітенко, додавши, що найбільше пошкоджень зараз у Дніпровському районі. Саме він розташований найближче до річки, через яку стоять росіяни.

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Атаки відчутно посилили

"Маршрутки – це дуже бажана ціль для росіян. Вони намагаються завдати якнайбільше шкоди, влучити по інфраструктурі. Наприклад, стало відомо, що Росія знову атакувала критичний об'єкт", – розповів Сергій Нікітенко.

Весь Дніпровський район належить до так званої "червоної зони", де заборонено працювати журналістам, туди можна потрапити вкрай рідко. Однак, там досі живуть люди. Усі, хто приїжджає їх лікувати, рятувати, передає гуманітарку – також під серйозною небезпекою.

Загалом від обстрілів потерпають всі райони міста, навіть ті, які вважали умовно безпечнішими та віддаленими. Зараз навіть по них працює російська артилерія, снаряди "лягають" дуже щільно всередині житлових мікрорайонів.

Останнім часом дуже сильно обстрілюють центр, залізничний вокзал. Під сильними ударами Таврійський мікрорайон, вочевидь, дрони знайшли місце, як туди потрапити. У Херсоні багато хто користується спеціальними детекторами, які перехоплюють сигнал БпЛА. Це дуже актуально, оскільки дрони десятками летять з боку Олешок.

Як працює комунальна сфера

Комунальники працюють за межами своїх можливостей, тому більшість населення Херсона дуже рідко відчуває наслідки прильотів. Опалення є всюди, окрім одного мікрорайону. Однак туди вже налагодили подачу світла, зараз намагаються нормалізувати життя людей.

Водоканал працює постійно, тому перебоїв з водою немає, світло також ремонтують. Дивує, що відповідні служби навіть дбають про відновлення інтернету у тих районах, які найближче до ворога. На жаль, такі ремонтні бригади часто потрапляють під обстріли. Є випадки поранень працівників.

Вони натягують нові проводи, після кожного обстрілу на місце прибувають всі служби, прибирають, ремонтують, наскільки це можливо, налагоджують комунікацію. На жаль, це вже стало буденністю,

– підсумував журналіст із Херсона.

Він додав, що таку реальність складно зрозуміти тим, хто живе у більш спокійних містах. У багатьох людей виникає питання, як все це може працювати. Але жителі Херсона живуть так вже довгий час.