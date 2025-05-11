Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZMINA.

Читайте також Обмін 205 українських захисників: у мережі з'явилися кадри перших емоцій оборонців вдома

Ексмер Херсона залишається в полоні

Племінниця колишнього міського голови Херсона Ганна Коршун-Самчук розповіла, що Володимира Миколаєнка наразі незаконно утримують у виправній колонії №7 міста Пакіно Владімірської області Росії.

У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги,

– розповіла вона.

Також досі відсутня інформація, чи висунули росіяни Миколаєнку обвинувачення та чи призначали покарання. Як наслідок, неможливо зрозуміти, у якому саме статусі окупанти утримують чоловіка.

Звільнені полонені розповіли племінниці посадовця, що в 2022 році Володимира Миколаєнка планували обміняти, але він замість себе попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Ексмер Херсона боявся, що чоловік через важкий стан здоров'я може не вижити в російському полоні.

З того часу російська сторона не включала Володимира Миколаєнка до списків на обмін.

Нагадаємо, колишнього мера Херсона російські окупанти викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні чоловік також отримував погрози від місцевих колаборантів, про що він розповідав кореспонденту видання МОСТ.

Упродовж тривалого часу про його місцеперебування нічого не було відомо, допоки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що посадовця утримують у російському полоні.