Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, які опублікували Суспільне, "Новини.LIVE" та Дмитро Лубінець.

До теми "Червона калина" на повні груди: український воїн заспівав улюблену пісню після обміну – відео

Якими були перші емоції захисників після повернення додому

Багатьох захисників після обміну приїхали зустрічати рідні та близькі. Одного із воїнів після повернення зустріли сестри, сам військовий зізнається журналістам Суспільного, що дуже радий повернутися в Україну та побачитися з родиною вперше за 1,5 року.

Немає слів, що сказати... Дякую вам велике, що зустрічаєте,

– зазначив Герой.

Про свої емоції після повернення в Україну розповів і 21-річний Денис. Він зазначив, що враження від того, що він зміг приїхати на батьківщину дуже позитивні та чудові.

"Я дуже вдячний людям, які мене звільнили з полону, я дуже вдячний, і від щирого серця кажу – Слава Україні!", – зауважив Денис.

Утім, на обміни приїжджають і рідні тих, хто, ймовірно, ще залишається в полоні, щоб отримати про них хоч якусь інформацію. Так Валентина від звільнених захисників вперше за три роки почула, що її син живий та перебуває в одній з російських в'язниць.

Перші емоції від повернення захисників додому / Відео Суспільного

Ще один повернутий захисник, на ім'я Саша розповів журналістці "Новини.LIVE", що був у полоні 1 157 днів. Герой наголосив, що після повернення на батьківщину його переповнюють емоції, а про те, що він їде в Україну дізнався лише напередодні обміну.

Захисник Саша розповів про враження від повернення в Україну / Відео "Новини.LIVE"

Український омбудсмен Дмитро Лубінець також опублікував відео, де один із захисників, якого обміняли, сказав, що він дуже радий, що він в Україні, на рідній землі, та зміг подзвонити до своїх батьків.

Я молився Богу, щоб побути з рідними… І така можливість вже є. Залишилося тільки потрапити додому та побачити своїх рідних, і все,

– сказав військовий.

Які емоції відчував захисник на батьківщині / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця