Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которые опубликовали Суспильное, "Новости.LIVE" и Дмитрий Лубинец.

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Какими были первые эмоции защитников после возвращения домой

Многих защитников после обмена приехали встречать родные и близкие. Одного из воинов после возвращения встретили сестры, сам военный признается журналистам Общественного, что очень рад вернуться в Украину и увидеться с семьей впервые за 1,5 года.

Нет слов, что сказать... Спасибо вам большое, что встречаете,

– отметил Герой.

О своих эмоциях после возвращения в Украину рассказал и 21-летний Денис. Он отметил, что впечатления от того, что он смог приехать на родину очень положительные и замечательные.

"Я очень благодарен людям, которые меня освободили из плена, я очень благодарен, и от всего сердца говорю – Слава Украине!", – отметил Денис.

Впрочем, на обмены приезжают и родные тех, кто, вероятно, еще остается в плену, чтобы получить о них хоть какую-то информацию. Так Валентина от освобожденных защитников впервые за три года услышала, что ее сын жив и находится в одной из российских тюрем.

Первые эмоции от возвращения защитников домой / Видео Суспильного

Еще один возвращенный защитник, по имени Саша рассказал журналистке "Новини.LIVE", что был в плену 1 157 дней. Герой отметил, что после возвращения на родину его переполняют эмоции, а о том, что он едет в Украину узнал только накануне обмена.

Защитник Саша рассказал о впечатлениях от возвращения в Украину / Видео "Новости.LIVE"

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также опубликовал видео, где один из защитников, которого обменяли, сказал, что он очень рад, что он в Украине, на родной земле, и смог позвонить к своим родителям.

Я молился Богу, чтобы побыть с родными... И такая возможность уже есть. Осталось только попасть домой и увидеть своих родных, и все,

– сказал военный.

Какие эмоции испытывал защитник на родине / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца