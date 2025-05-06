Обмен состоялся 6 мая, и он стал 64 по счету. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о 64 обмене пленными

Президент Зеленский рассказал, что освобожденные украинские защитники находились в разных регионах страны-агрессора.

Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности,

– написал он.

Глава государства выразил благодарность всем, кто работал над этим обменом. В частности, посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

"Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Ежедневно мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – добавил президент.

В Украину вернулись 205 воинов / Фото Владимира Зеленского

Как уточнили в Коордштабе, домой вернулись представители Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Среди них 3 украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные Украины на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя,

– рассказали там.

К слову, обмен прошел по формуле 205 на 205. В Россию вернули такое же количество оккупантов. Это уже подтвердила сторона врага.

Напомним, что предыдущие обмены пленными прошли 19 апреля и 20 апреля, в праздник Пасхи. Тогда удалось вернуть домой 277 и 126 украинцев соответственно.