Это военнослужащие из 36-й бригады, 1-го и 501-го отдельных батальонов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, начальника Николаевской ОВА.

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Домой вернулись 126 морпехов

Сегодня, 20 апреля, завершилась операция по обмену пленными. Удалось освободить 126 украинских морских пехотинцев.

Они являются военнослужащими из 36-й бригады, 1-го и 501-го отдельных батальонов.

Поздравляем братьев на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом!,

– добавил Виталий Ким.

Он отметил, что теперь ребят ждет курс лечения и реабилитации.

126 украинских морпехов вернулось из российского плена

Напомним, вчера, 19 апреля, Украина вернула домой 55 бойцов "Азова". Обмен пленными состоялся в формате "246 на 246", еще 31 тяжелораненного бойца удалось вернуть вне обмена.