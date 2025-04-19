Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

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Кого Украина вернула из плена

Дмитрий Лубинец объяснил, что в целом обмен пленными состоялся в формате "246 на 246". Еще 31 бойца тяжелораненного бойца Украине удалось вернуть вне обмена.

По его словам, Украине удалось не просто договориться, а наконец зафиксировать принципы возвращения бойцов. Омбудсмен подчеркнул, что в первую очередь они пытаются вернуть тех, кто дольше всех в плену и кто тяжело болен.

224 общего количества – это вернулись те ребята, которые в плену с 22-го года. Более 80 – это представители Национальной гвардии Украины, 55 – это военнослужащие воинской части 3057 – это "Азов". Есть пограничники, есть военнослужащие Государственной службы специального транспорта,

– заявил Лубинец.