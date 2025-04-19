Еще 31 человека вернули вне его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно об обмене пленными

По данным омбудсмена, большинство военных, которых удалось вернуть, ждали обмена еще с 2022 года. Впервые за долгое время они смогут встретить Пасху со своими близкими. В сети появилось трогательное видео с украинскими бойцами.

277 военных вернули из российского плена: видео Дмитрия Лубинца

Домой вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожье, Луганскую область,

– говорит Лубинец.