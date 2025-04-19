Ще 31 людину визволили поза ним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Що відомо про обмін полоненими

За даними омбудсмана, більшість військових, яких вдалося повернути, чекали на обмін ще з 2022 року. Вперше за довгий час вони зможуть зустріти Великдень зі своїми близькими. У мережі з'явилося зворушливе відео з українськими бійцями.

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Додому повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину,

– каже Лубінець.

Він додає, що більшість із них є молодими хлопцями. А також зазначає, що сьогоднішній обмін став можливим завдяки зусиллям українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, та сприянню міжнародних партнерів.

Лубінець подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в поверненні українців. Омбудсман висловив вдячність нашим воїнам за те, що вони витримали, а їхнім родинам – що не втратили надії.

Він закликав усіх, хто чекає, продовжувати вірити та запевнив, що Україна робить все, аби повернути кожного і кожну.