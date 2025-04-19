Сьогодні, напередодні світлого свята Великодня, відбувся один з найбільших обмінів полоненими. У результаті перемовного процесу Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України, з російської неволі звільнено 277 українських Захисників та Захисниць. 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.

Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 Захисника визволені поза обмінами.

Загалом в рамках перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

